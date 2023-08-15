برامجنا في الميزان



من أهم وظائف الإعلام تقديم المعلومات والأخبار والتفسير والتوضيح، علي أن يقدم خطوات استباقية نقرأ من خلالها ملامح المستقبل القريب ، كما يعززالإعلام الرأي العام تجاه القضايا المجتمعية من خلال ما يبثه من برامج وما يوجهه من رسائل..إلي أي مدي تحقق البرامج والقنوات هذه المهام إلي جانب ترسيخ القيم والموروث الثقافي والإجتماعي؟ لنلقي نظرة علي أهم البرامج والقنوات ماذا قدمت وماهو المطلوب فيما هو قادم.

في السابق.. كان مطلبا مشروعا أن يكون لمصر قناة إخبارية دولية، ودائما مايأتي رد المسئولين أن ذاك،: " القناة الدولية تحتاج لميزانة وتكاليف باهظة، ولدينا مراسلين من كل أرجاء العالم وخاصة الأماكن المشتعلة بالأحداث اضافة إلي الوكالات الدولية ..لسنا بحاجة لحتمية تدشين قناة دولية".... هكذا كانت تأتي الإجابة في الغالب، إلي أن جاءت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقرار جريء وانطلقت القاهرة الإخبارية يوليو العام الماضي بشبكة مراسلين تغطي معظم دول العالم وخاصة المواقع ذات الأحداث الساخنة، وعلي مدار عام حققت القناة الدولية متابعات وتحليل لقضايا دولية برؤية مصرية ونجحت القناة في أن يكون لها هوية خاصة بين القنوات الدولية.

"المتحدة" باختياراتها تؤكد أنها رائدة في صناعة نجوم الإعلام، ولاسيما القيادات التي انضمت مؤخرا إلي مواقع مختلفة بالصحف والقنوات التي تملكها، إن حرص "المتحدة" علي المزج بين قيادات شابة وخبرات إعلامية تمنحها القوة والتميز في تقديم محتوي جديد ومختلف.

قناة القاهرة الإخبارية بقيادة المايسترو"أحمد الطاهري" رئيس قطاع القنوات الإخبارية بـ"المتحدة" قدمت في عامها الأول مجموعة من الإعلاميين أصحاب بصمة خاصة وحضور طاغي، ومن خلال متابعتي لفت انتباهي أداء الإعلامي "تامر حنفي" بخبرته السابقة وعمله كمراسل حربي ومقدم مخضرم تجلت هذه الكاريزما في أداء لافت علي الإخبارية، وايضا الإعلامي "حساني بشير" ببشرته السمراء ابن الجنوب المصري بـ"لكنة" صعيدية ولغة عربية رصينة نجح في خطف الأنظار إليه، والمثقف المبدع الإعلامي "محمد عبدرالحمن" لاتخطئه العين ولا الأذن، والواعده أية لطفي تذكرنا برائدات الإعلام المصري في الأداء واحترام المشاهد، والإعلامية دينا سالم صاحبة البصمة البارعة في تقديم البرامج الإقتصادية، وغيرهم من المشاركين في هذا الصرح الكبير نتحدث عنهم في كتابات أخري،، ويبقي أن نقول للكاتب الصحفي أحمد الطاهري قائد كتيبة القاهرة الإخبارية، ماحققته القناة خلال عام يعد طفرة حقيقية نتمني لها الإستمرا والصداره في الفضاء الدولي.. ويبقي للشاشة بعض الفوسيقساء تضفي جمالا ورونقا إعلاميا بزيادة عدد المراسلين في الأماكن المشتعلة بالأحداث وخاصة دول إفريقيا ، نحتاج إلي تحقيقات أكثر عمقا في القضايا الدولية المرتبطة بالشأن المصري أو ذات البعد الدولي علي سبيل المثال الهجرة غير الشرعية، الحروب السيبرانية، كما نتمني أن نري التقارير المصورة التي تتخلل البرامج والتي تطرح سؤالا رئيسيا يعود بها المذيع لضيوفه في الاستوديو، كما نتمني أن نري حوارت مع شخصيات تشتبك مع الصراع الدولي مثل الحوار الذي أجرته القناة مع "عبدالفتاح البرهان"

الإعلامية "لميس الحديدي" الأسطي أستاذة الـ"توك شو" صاحبة التاريخ الحافل وصولات وجولات إعلامية بين شاشات الفضائيات والتليفزيون المصري، نتمني لك أجازة سعيدو والعودة قريبا، وان كنت أري أن "الفرصة" كانت لغيرك، ولن يفوتك الكثير لو قدمها آخرون.

شهوة الكلام أفة تصيب مقدمي البرامج، واصحاب الخبرة هم وحدهم قادرون علي التغلب علي هذه المشكلة، ومن مبادئ الإعلام أن يطرح المذيع السؤال في أقل كلمات ممكنه تؤدي المعني بعيدا عن الإلتفاف حول الموضوع، بمعني الدخول في السؤال مباشرة .. تابعت الجمعة الماضية برنامجا يذاع علي قناة الـ"سي بي سي" بعنوان "جوهرة مصرية"، في البداية اختلط عليا الأمر، لم أعرف من الضيفة ومن المذيعة التي تحدثت كثيرا عن تاريخ ومواقف السباحة المصرية "نجوي غراب"، إلي أن انتهت من العرض، فتكلمت الضيفة جملة واحدة، التقطت منها أطراف الحديث المذيعة مرة أخري بحديث أكثر حماسا مستخدمة "لغة الجسد" بشكل مفرط، فضلا عن قيامها بالتفسير والتوضيح لوجهة نظر الضيفة التي لم تنتهي من جملتها بعد، وفي الختام ومع نزول تتر البرنامج علمت أن مقدمة البرنامج "هبة عبدالفتاح" هي التي تجلس علي يمين الشاشة ، وأن "نجوي غراب" هي الجوهرة المصرية.

"برامج الطبخ" تحتل مساحات كبيرة من الوقت المخصص للبرامج، أو الخريطة البرامجية، وايضا قنوات مخصصة لهذه النوعية من البرامج، أعتقد أننا بحاجة لأبحاث علمية توضح لنا تأثير هذه البرامج علي الثقافة الغذائية للمصريين، وإلي أي مدي تغيير سلوكنا الغذائي الموروث منذ القدم، هل من الطبيعي أن يكون لنا كل هذا الكم من برامج تتعمد العبث يهويتنا في تناول الأطعمه، إن الدول والشعوب تتعارف بمطبخها وعاداتها الغذائية التي تتوافق مع بيئة كل دولة، في النهاية إنها برامج تشبه "الكشري في حلة واحدة".