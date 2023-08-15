الأزهري يشارك في احتفال اليوم العالمي للعمل الإنساني

شارك د.أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر في احتفال قطاع الفنون التشكيلية باليوم العالمي للعمل التطوعي والإنساني ومساعدة الغير بدار الأوبرا تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

جاء ذلك بحضور د.سهام الزعيري والأديب حسام أبو العلا والشاعر أحمد إبراهيم جاد، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني والفنانة سميرة عبد العزيز.

وأشاد الأزهري في بداية حديثه بما سمعه من نماذج مشرفة في العمل الخيري والإنساني واستهل حديثه قائلاً: "جَاءَ رجل إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ.

وأكد الأزهري أن كل سرور يدخله المسلم على أخيه هو من أحب الأعمال إلى الله ،مشيرًا إلى أن أول كلمة لسيدنا محمد (ص) في المدينة أيها الناس أطعموا الطعام، موضحاً أنه (ص) أمر بإطعام الطعام على الإطلاق وأنه لن يكون هناك تدين صحيح وبيننا إنسان جائع.

ونوه بأنه أمرنا أن نصل الرحم ليس فقط في نطاق العائلة بل أمر بإطلاق الرحم الإنساني لكل إنسان على وجه الأرض.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري حديثه بالدعاء لمصر وشعبها وجيشها بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.