اتحاد الجودو يشيد بتنظيم البطولة العربية بالعلمين: رعاية المتحدة "رائعة"

عبر المهندس مرزوق على، رئيس الاتحاد المصرى للجودو، عن سعادته بتنظيم البطولة العربية للجودو فى مدينة العلمين الجديدة، معتبرًا أن ذلك دليل على أهمية المشروعات الجديدة التى تنفذها الدولة.

وقال مرزوق، لـ«الدستور»، إن المدينة أبهرت جميع الوفود المشاركة فى البطولة: «أفراد البعثات العربية أطلقوا على العلمين مدينة السحر والجمال، فمنذ وصولهم وهم منبهرون بالمعالم الطبيعية وإنشاءات المدينة والصالات التى تستضيف البطولة».

أضاف أن البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، حيث يتنافس اللاعبون على حصد المراكز الأولى، مؤكدًا أن الأمور التنظيمية تسير بشكل جيد وسط إشادات من جميع الحاضرين. وأشار إلى أن الشركة المتحدة ترعى البطولة بشكل رائع وتنظيم محترف وتذلل كل العقبات.

وتابع «أعتقد أن البطولة ستحقق نجاحًا باهرًا فى ظل التنظيم الرائع والمميز للمهرجان بشكل عام». ولفت رئيس اتحاد الجودو إلى أن العلمين الجديدة أصبحت عاصمة السياحة فى مصر، موجهًا الشكر للدولة على المجهود الكبير المبذول والدعم المستمر والمساندة لتنظيم البطولة إذ يشعر جميع المصريين بالفخر بامتلاكهم مدينة على مستوى مدينة العلمين.

قال إنه تم إجراء القرعة التى شملت كل المراحل العمرية حيث تم وضع الجداول الخاصة بها وانطلقت المنافسات منذ الصباح، موضحًا أنه تم تخصيص صالة للجودو على البحر لاستضافة أقوى اللقاءات.

أضاف: «أتوقع أن تكون المنافسات قوية جدًا خصوصًا مع زيادة أعداد المشاركين فى البطولة من كل الدول، والحدث سيكون لائقًا باسم مصر». وأكد أن الوفود العربية تشعر بفخر كبير لتواجدها على أرض المدينة، مشيدة بحجم الإنجازات والإنشاءات فى مصر والتى تمت فى وقت قصير جدًا، متابعًا: «التعاون بين الاتحاد المصرى ووزارة الرياضة والشركة المتحدة يتم على أكمل وجه».

أوضح على أن الاهتمام بالرياضة يشجع الكثير من الشباب على ممارستها فى ظل الدعم المتزايد من الدولة والمتمثل فى إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات الرياضية، فضلًا عن استضافة الكثير من الأحداث الرياضية الكبرى وبث روح الوطنية لدى الشباب والنشء وبذل أقصى جهد فى مختلف البطولات لرفع علم مصر خفاقًا فى المحافل الدولية.

من جهته، وجه القطرى خالد بن حمد العطية، رئيس الاتحاد العربى للجودو، الشكر لمصر برئاسة الرئيس السيسى، ووزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول لإظهار البطولة بهذا الشكل الرائع والمميز الذى يعبر عن حجم وعراقة مصر التاريخية.

وقال «العطية» إن قوة التنظيم ليست جديدة على مصر، التى نجحت فى تنظيم العديد من الأحداث الرياضية فى السنوات الماضية، مؤكدًا أن تنظيم البطولة يسير بشكل جيد جدًًا ويشعر الجميع بسعادة غامرة وسط أجواء مميزة للغاية فى المدينة الساحرة.