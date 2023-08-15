مرضى وأطباء يشيدون بقرار الرئيس تحويل مستشفيات عين شمس لمدينة طبية عالمية: دعم للمنظومة الصحية ورعاية لكل الفئات

أشاد مواطنون بقرار رئيس الجمهورية تطوير مستشفيات جامعة عين شمس، وتحويلها إلى مدينة طبية عالمية فى قلب القاهرة.

وسبق واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، للاطلاع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية.

ووجّه الرئيس بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومى الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى.

والتقت «الدستور» عددًا من المواطنين والأطباء والمرضى الوافدين على مستشفى عين شمس، الذين أكدوا وجود أعمال صيانة وترميم كبيرة داخل المستشفى.

وقالت أميرة محمد، إحدى القاطنات فى المنطقة، إنها تتوافد بشكل دورى على المستشفى لإجراء فحوصات طبية لازمة لحالتها، لأنها ولدت مصابة بمرض السكرى من النوع الأول.

وأضافت أنه عندما اُكتشف مرضها كانت تكاليف العلاج كبيرة على والدها الذى أخذها وذهب بها إلى مستشفى جامعة شمس، واعتادت الذهاب إليه بشكل شهرى لصرف العلاج مجانًا، متابعة: «الآن وبعد ٢٠ عامًا ما زلت آتى إلى نفس المستشفى من أجل توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج الذى أحتاجه».

أما علا أحمد، قاطنة بالمنطقة، فقالت إنها تتوافد هى الأخرى بشكل دورى على المستشفى لرعاية والدتها، مضيفة: «المستشفى مستواه عظيم جدًا فى تقديم الخدمات الصحية والطبية، وخلال الفترة الماضية كان يخضع للعديد من أعمال الصيانة والترميم».

كما أشادت سميرة عيد بقرار تحويل مستشفيات جامعة عين شمس إلى مدينة طبية متكاملة، قائلة: «شىء فى غاية الروعة، لأنها ستوفر رعاية طبية حديثة ومتطورة لكل الفئات الاجتماعية».

وعلى صعيد القطاع الطبى، قال أحمد عبدالله، طبيب أمراض باطنة فى المستشفى، إنه يجرى بالفعل خلال الفترة الراهنة تحويل مستشفيات الجامعة إلى مدينة طبية متكاملة.

وتابع: «تتم عمليات ترميم للمبانى أو إعادة تشييدها خلال هذه الفترة، وذلك التطوير سيخدم الملايين من المواطنين الذين يتوافدون على المستشفى، نظرًا لاحتوائه على كادر كبير من الخبرات العلمية، علاوة على توفير الدواء للفقراء والمحتاجين مجانًا».

وأكمل: «سيتم تجديد المستشفى بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، علاوة على مده بالعديد من الأجهزة الطبية المتطورة والحديثة التى تساعد الأطباء فى التشخيص الدقيق للحالات، وبالتالى تسريع مرحلة التعافى».

فيما قال محمود السيد، طبيب أمراض الجهاز الهضمى فى المستشفى: «التطوير سيعود بالنفع على كل الأطراف، سواء أطباء أو مرضى أو حتى إداريين، وسيشمل البنية التحتية، وهو الجانب الذى كان يعانى منه المستشفى بشكل كبير».

وشكر الرئيس السيسى على جهده العظيم فى تطوير المنظومة الصحية فى كل بقاع مصر، مؤكدًا أن حرص الرئيس على صحة المواطن أمر واضح، متابعًا: «الرئيس يطور المنظومة الصحية التى طالما عانت من التردى».