الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحمد عبداللطيف نائبا لمدير المجمع الطبي بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد عبداللطيف نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد أكبر مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وكذلك مديرا للتشغيل.

ويأتي قرار تعيين “عبداللطيف” في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي بالدفع بدماء جديدة للعمل الميداني الذي يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة.

وتولى “عبداللطيف” منصب مدير العيادات الخارجية بمجمع الإسماعيلية الطبي، وساهم في حل عدد من شكاوى المواطنين في العيادات الخارجية مما أهله لتولي منصب نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

 

الدكتور أحمد عبداللطيف الدكتور أحمد عبداللطيف نائب مدير مجمع الإسماعيلية الدكتور أحمد عبداللطيف نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي الدكتور أحمد عبد اللطيف الدكتور أحمد عبد اللطيف نائب مدير مجمع الإسماعيلية

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