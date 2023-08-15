الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير بالشئون الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبى فشلت فى عزل روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال آصف ملحم، خبير الشئون الروسية، إنه عندما بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا حرصت دول العالم على فرض العديد من العقوبات الاقتصادية لعزل روسيا سياسياً واقتصادياً نتيجة الاعتداء على أوكرانيا، ولكن لم تستطع دول الاتحاد الأوروبي عزل روسيا على الإطلاق.

عالم متعدد الأقطاب 

وأكد الدكتور آصف ملحم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد تحالف قوي بين روسيا والصين، وهذا التحالف مناسب للصين بصورة كبيرة التي ترفض سيطرة الاتحاد الأوروبي على العالم، ولهذا دعوة روسيا إلى عالم متعدد الأقطاب يتوافق مع الفكر الصيني.

 التحالف الصينى الروسى 

وأضاف، في حديثه، أنه من حق كل دولة أن تجري تحالفاتها السياسية مثلما تشاء، ولكن على ألا تؤدي هذه التحالفات إلى إحداث ضرر على الدول الأخرى، وهذا ما تريد تحقيق فرضه روسيا على العالم، أي أن بوتين يريد تقويض سيطرة الاتحاد الأوروبي على العلاقات العالمية، وبالتالي كل دولة من حقها أن تنخرط في التحالف الذي تريده.

وتابع: "الصين حليفها التقليدي هو روسيا، وتعزز هذا التحالف بسبب الواقع الجديد، والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإشعال هذه الأزمة لصالحها".

آصف ملحم خبير الشئون الروسية عالم متعدد الأقطاب القاهرة الإخبارية التحالف الصيني الروسي

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