الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"كنا نحلم بالمركز الأول".. أول تعليق من طلاب "هندسة السويس" الفائزين بمسابقة الروبوت في الصين

الفريق المصري الفائز
الفريق المصري الفائز في الصين

ساعات تفصلنا عن وصول جائزة المركز الثاني في مسابقة دولية بالصين وهي مسابقة الروبوت، محمولة على أكتاف فريق مكون من ستة طلاب بكلية الهندسة بجامعة السويس.

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تمكن الفريق من اقتناص المركز الثاني بعد منافسات خاضها أكثر من 1000 فريق ممثلين عن جامعات من دول عدة.

ويقول خالد محمد محمد حسن، إحدى أعضاء الفريق الممثل لمصر الطالب بالفرقة الرابعة بقسم ميكانيكا القوى بهندسة السويس، إنه وفريقه خاضوا منافسات مسابقة «ROBOTCHALLENGE 2023 – Lego Sumo Adult»، المعنية بتقديم وتنفيذ أفكار مبتكرة في مجال صناعة الروبوتات.

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وأضاف لـ"الدستور"، أنهم سافروا من مصر واضعين اسمها نصب أعينهم، متنمنين تحقيق مركز يليق بهذا الاسم العريق، معقبا: “كنا نتمنى الحصول على المركز الأول لكن تتعوض إن شاء الله”.. بهذه العبارة علق عضو الفريق الطالب بنفس الفرقة محمد صالح سيد علي.

وتابع أن الطريق إلى جائزة نوبل يبدأ بخطوات مثل تلك المسابقة التي تعد من أهم المسابقات العلمية في مجال تصنيع الروبوت.

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وهنأ رئيس رئيس جامعة السويس الدكتور علي حسين عطا، فريق كلية الهندسة بعد فوزه بالمركز الثاني في إحدى المسابقات العلمية بدولة الصين.

وتضمنت تهنئة رئيس الجماعة عبارات إشادة وعبارات أخرى داعمة لمواصلة الاجتهاد والتميز للوصول لأعلى المراتب.

وأعلنت جامعة السويس في بيان لها، أن فريقا مكونا من ستة من طلبة كلية الهندسة مثّل جمهورية مصر العربية في مسابقة عملية في مجالات متعلقة بتصنيع الروبوت في الصين وحقق المركز الثاني.

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وقال مصدر بجامعة السويس، إن فريق كلية الهندسة خاض منافسات مسابقة «ROBOTCHALLENGE 2023 – Lego Sumo Adult» المعنية بتقديم وتنفيذ أفكار مبتكرة في مجال صناعة الروبوتات.

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وأوضح المصدر لـ “الدستور”، أن الفريق المكون من ستة طلاب بذل قصارى جهده قبل فترة من خوض المسابقة.

وكانت مسابقة «ROBOTCHALLENGE 2023 – Lego Sumo Adult»، المعنية بتقديم وتنفيذ أفكار مبتكرة في مجال صناعة الروبوتات قد انطلقت قبل 5 أيام، تنافس بها آلاف الطلاب ممثلين لجامعات من مختلف دول العالم.

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وتكون الفريق الذي مثل جامعة السويس من: عبد الله محمد محمد حسن، خالد محمد محمد حسن، إسلام محمود السيد، مصطفى بدر غريب ومحمد صالح سيد علي، وجميعهم بالفرقة الرابعة قسم ميكانيكا القوى، وعبد الرحمن جلال عبد الرحمن، الطالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء قوى.

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مصر السويس الصين فوز مسابقة الجامعات روبوت

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