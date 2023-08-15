رسميًا.. أرسنال يضم ديفيد رايا معارًا من صفوف برينتفورد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، ضم الحارس الإسباني ديفيد رايا قادمًا من برينتفورد حتى نهاية الموسم.

وأكد النادي ضم صاحب الـ 27 عامًا معارًا من صفوف برينتفورد حتى صيف 2024.

وقالت التقارير أن رايا انتقل لصفوف الجانرز مقابل 3 ملايين جنيه استرليني، مصحوبًا بإمكانية الشراء في نهاية الإعارة مقابل 27 مليون جنيه استرليني.

ويلعب ديفيد رايا ضمن صفوف فريق برينتفورد منذ انضمامه من نادي بلاكبيرن خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وأصبح رايا رابع صفقات أرسنال في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع الإنجليزي ديكلان رايس، الألماني كاي هافريتز، الهولندي يوريان تيمبر.