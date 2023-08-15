كولر يرفض التعاقد مع مهاجم إنبي بعد رحيل هداف الأهلي إلي الخليج السعودي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني فكرة التعاقد مع أحمد أمين أوفا مهاجم فريق إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وعرض أحد وكلاء اللاعبين على جهاز الكرة في الاهلي امكانية الحصول على خدمات مهاجم الفريق البترولي في ظل رغبة كولر التعاقد مع مهاجم بمواصفات خاصة بعد رحيل محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء إلي الخليج السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وكشف مصدر مسئول أن هناك تحفظ من جانب مارسيل كولر على خطوة الحصول على خدمات أوفا بسبب التحرك لضم رأس حربة أجنبي ووضع بعض الأسماء المرشحة لقيادة الهجوم الأحمر.



وأضاف المصدر أن إدارة الكرة ترفض الصدام مع كولر والذي يتمسك بضم مهاجم أجنبي من العيار الثقيل لتدعيم الخط الأمامي بشكل رائع في الموسم الجديد.



وأشار المصدر إلي إن إدارة الأهلي أخطرت وكيل أوفا بغلق الملف وعدم الحديث بشأن الصفقة ورفض ربط اسم الأهلي في أي مفاوضات مع أندية منافسة.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد أعلن بيع محمد شريف مهاجم الفريق إلي الخليج السعودي لمدة موسمين مقابل مليون و800 ألف دولار ووضع شرط جزائي في حالة فسخ العقد أو العودة إلى القاهرة.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في الموسم الجديد

أرسل النادي الأهلي خطابا أمس إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد، جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد.

وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورًا رئيسيًا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها.