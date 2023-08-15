الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

عطا الله حنا: الفلسطينيون ليسوا ضحية الاحتلال بل ضحية التضليل والتشويه الإعلامي

عطا الله حنا
عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا كنسيا بريطانيا والذين وصلوا في زيارة استطلاعية لمعاينة ما يحدث في مدينة القدس بشكل خاص وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقد ضم هذا الوفد عددا من ممثلي الكنائس في بريطانيا وقد استقبلهم سيادة المطران في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومتحدثا عن تاريخ هذا المكان المقدس واهميته الروحية، مشيرا إلى أن فلسطين وخاصة مدينة القدس هي المكان الذي منه انطلقت المسيحية الى مشارق الارض ومغاربها ولذلك فإن القديس يوحنا الدمشقي يصف كنيستنا بأنها "أم الكنائس" .

هنا أول كنيسة شيدت في العالم وهنا اجتمع التلاميذ والرسل الذين انطلقوا بعد العنصرة الى مشارق الارض ومغاربها وهنا المكان المقدس الذي يعتبره المسيحيون قبلتهم الاولى والوحيدة حيث القبر المقدس الذي منه انبلج نور القيامة .

المسيحيون في هذه الديار أصبحوا قلة في عددهم ولكنهم ليسوا أقلية وهم يرفضون ان ينظر اليهم على انهم اقلية سواء كان هذا في فلسطين أم في هذا المشرق الذي يعيش فيه المسيحيون منذ العصور الاولى .

لسنا أقليات في أوطاننا بل نحن مكون اساسي من مكونات هذه الامة وفي فلسطين نحن فلسطينيون ندافع عن وطننا وعن قضية شعبنا ونعتبر القضية الفلسطينية انها قضيتنا كمسيحيين كما هي قضية المسلمين وهي قضية كافة الاحرار في عالمنا .

نتمنى منكم ان تتعرفوا على معاناة شعبنا عن كثب لكي تنقلوا الصورة الحقيقية الى بلدكم والى كافة شعوب العالم فالفلسطينيون ليسوا ضحية الاحتلال فحسب بل هم ضحية التضليل الاعلامي الممارس بحق قضيتهم العادلة.

عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

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