الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة: حددنا أماكن تواجد جميع الجالية المصرية فى السودان لإجلائهم

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة قامت بتحديد أماكن تواجد جميع الجالية المصرية في السودان لإجلائهم، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 10 آلاف مصري خلال أيام قليلة بناءً على طلب السودان.

وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، أنه تم إجلاء مصريين تعرضوا للإصابة وعادوا إلى مصر فورًا وتلقوا العلاج هناك.

وعرضت الوزيرة خلال المؤتمر أهم إنجازات الوزارة خلال العام، بالإضافة إلى استعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة، والذي عُقد في 31 يوليو الماضي.

وأكدت السفيرة سها جندي، خلال المؤتمر الصحفي، أن مؤتمر المصريين في الخارج سجَّل وشارك فيه 1000 مصري بالخارج، ممثلين عن 66 كيانًا من 56 دولة في أوروبا وأمريكا وكندا ودول الخليج وإفريقيا.

وأضافت الوزيرة أن المؤتمر شهد عقد 12 جلسة، وأن أهم توصياته شهدت حوارات بين المصريين بالخارج والوزراء والمسئولين المشاركين في المؤتمر.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن المؤتمر عرض على المصريين بالخارج الوضع الاقتصادي في مصر، والتحويلات المالية للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى مناقشة تأسيس شركة المصريين بالخارج، وكذلك المبادرات الخاصة للمصريين بالخارج، مثل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

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