الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

من 3 دول.. تعرف على أبطال وزن تحت 50 بالبطولة العربية للأندية البطلة للجودو بالعلمين

البطولة العربية
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين

انطلقت منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو بالعلمين 2023 يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر حتى 18 أغسطس الجاري. تشهد هذه البطولة مشاركة واسعة من الدول العربية، حيث تعكس الثقة التي وضعتها الاتحادات الدولية والعربية والإفريقية في مصر كمضيفة لهذا الحدث الكبير.

نتائج وزن تحت 50 كجم

في منافسات وزن تحت 50 كجم، تألق اللاعبون بأداء استثنائي. تمكن اللاعب الكويتي أحمد البيالي من الحصول على المركز الأول، بينما حقق اللاعب عمر محمود عبدالفتاح السيسي المركز الثاني. وفي المركز الثالث، تقاسم الثنائي حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتي الجوائز.

المشاركة الواسعة والتنافس الشديد

أكد مرزوق محمد، رئيس اتحاد الجودو، أن البطولة تشهد مشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية، وسط منافسات قوية ومثيرة بين جميع المشاركين.

الاجتماع التنفيذى للاتحاد العربى للجودو

بالإضافة إلى المنافسات، عقد مسئولو الاتحاد العربي للجودو اجتماعًا تنفيذيًا برئاسة القطري خالد بن حمد العطية. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة، بما في ذلك تشكيل لجان خاصة وتنظيم البطولات المقبلة.

وتعتبر البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023 فرصة فريدة للأندية العربية لتقديم أفضل ما لديها والتنافس على أعلى المستويات.

البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين
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