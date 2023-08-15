الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: سلطات بريانسك تحبط محاولة توغل قوات أوكرانية لأراضى روسيا

توغل قوات أوكرانية
توغل قوات أوكرانية

أعلنت السلطات في بريانسك، إحباط محاولة توغل قوات أوكرانية لأراضي روسيا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

بريانسك هي إحدى مدن روسيا، وتقع على ضفاف نهر ديسنا عند التقائه بنهري بولفا وسنيجيتي، وهي مركز مقاطعة بريانسك وتبعد عن العاصمة كيانات اتحادية روسية 500 الف نسمة، وهي مركز صناعي كبير ومحور نقليات مهم.

ومنذ أيام، أعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز أن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي بمقاطعة بريانسك، ولم تحدث أضرار أو إصابات.
وقال الحاكم في بيان له “دمر نظام الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار”، مضيفاً أن خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع.
يشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.

قوات أوكرانية روسيا بريانسك الدفاع الجوي الروسي

الأكثر قراءة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

"لبسوه ملابس نسائية".. القبض على 9 متهمين بالتعدي على شاب في البحيرة

محافظ قنا يشهد إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل

"الاتصالات": 11.46 مليون مشترك بالإنترنت الارضي بنهاية مايو الماضي

مصروفات وتنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 وخطوات التقديم لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية