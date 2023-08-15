القاهرة الإخبارية: سلطات بريانسك تحبط محاولة توغل قوات أوكرانية لأراضى روسيا

أعلنت السلطات في بريانسك، إحباط محاولة توغل قوات أوكرانية لأراضي روسيا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

بريانسك هي إحدى مدن روسيا، وتقع على ضفاف نهر ديسنا عند التقائه بنهري بولفا وسنيجيتي، وهي مركز مقاطعة بريانسك وتبعد عن العاصمة كيانات اتحادية روسية 500 الف نسمة، وهي مركز صناعي كبير ومحور نقليات مهم.

ومنذ أيام، أعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز أن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي بمقاطعة بريانسك، ولم تحدث أضرار أو إصابات.

وقال الحاكم في بيان له “دمر نظام الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار”، مضيفاً أن خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع.

يشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.