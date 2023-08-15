أوسوريو يتواصل مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواصل مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين قبل العودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

وقام أوسوريو بالاطمئنان على آخر التطورات الخاصة بإصابة مصطفى شلبي، يوسف أوباما ومحمود علاء، بالإضافة إلى حالة محمود حمدي الونش.

ويعاني يوسف أوباما من مزق في العضلة الأمامية، ومصطفى شلبي بكسر في وجه القدم، ومحمود علاء كان يعاني من إصابة في أنكل القدم.

ونقل الدكتور محمد أسامة كل التفاصيل الخاصة باللاعبين للمدير الفني، حيث أكد له أن يوسف أوباما ومحمود علاء ومصطفى شلبي سيكونوا جاهزين بشكل كبير للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الراحة، كذلك نقل له تطورات حالة الونش والذي يسير بشكل طيب في برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

ومن المقرر أن يحسم خلال الفترة المقبلة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مصير دخول الفريق في معسكر مغلق من عدمه عقب العودة للتدريبات الجماعية يوم ٢٥ من الشهر الجاري استعدادًا للموسم الجديد، من خلال اجتماع مع كابتن عبدالواحد السيد وأفراد الجهاز المعاون له، لترتيب وحسم هذا الأمر بشكل نهائي لما هو في مصلحة الفريق.



ويعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد، بعدما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا، عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وتعادل فريق الزمالك مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.