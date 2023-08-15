موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 والكليات المتاحة بالمرحلة الثانية علمي علوم
ارتفعت معدلات البحث عن موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 كي يسجل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة رغباتهم للعام الدراسي الجامعي القادم 2023/2024.
موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023
نعرض في التقرير التالي موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 والإجراءات الخاصة بالتقديم وآخر يوم لتسجيل الرغبات.
يمكن تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الالكتروني من هنا.
ثم يدخل الطالب على تسجيل تنسيق الثانوية العامة
وتسجيل رقم الجلوس والرقم السري كي يتمكن من تسجيل رغباته وحفظها بنجاح.
مع العلم أن الحد اﻷدنى للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.
ويستمر تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية لتنسيق الكليات والمعاهد حتى يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 أي يستغرق خمسة أيام، ويمكن تسجيل الرغبات من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للشعبة العلمية 2023
تتمثل أبرز الكليات المتاحة في المرحلة الثانية أمام طلاب الثانوية العامة والمنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
- المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزي
- المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى)
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة
- الاستزراع المائي والمصائد البحرية العريش
- الإعاقة والتأهيل الزقازيق
- الاعاقة والتأهيل بني سويف
- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6 أكتوبر
- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)
- الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى
- الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
- المعهد العالى للهندسة ببلبيس
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية
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