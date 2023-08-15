الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 والكليات المتاحة بالمرحلة الثانية علمي علوم

طلاب
طلاب

ارتفعت معدلات البحث عن موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 كي يسجل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة رغباتهم للعام الدراسي الجامعي القادم 2023/2024. 

موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023

نعرض في التقرير التالي موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 والإجراءات الخاصة بالتقديم وآخر يوم لتسجيل الرغبات.

يمكن تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الالكتروني من هنا.

ثم يدخل الطالب على تسجيل تنسيق الثانوية العامة

وتسجيل رقم الجلوس والرقم السري كي يتمكن من تسجيل رغباته وحفظها بنجاح. 

مع العلم أن الحد اﻷدنى للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

ويستمر تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية لتنسيق الكليات والمعاهد حتى يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 أي يستغرق خمسة أيام، ويمكن تسجيل الرغبات من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال  معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

بعد ظهور تنسيق المرحلة الأولى.. هذا موقع تقليل الاغتراب 2023

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للشعبة العلمية 2023

تتمثل أبرز الكليات المتاحة في المرحلة الثانية أمام طلاب الثانوية العامة والمنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 

  • المعهد العالى  للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزي
  • المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى)
  • اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
  • اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة
  • الاستزراع المائي والمصائد البحرية العريش
  • الإعاقة والتأهيل الزقازيق
  • الاعاقة والتأهيل بني سويف
  • الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6 أكتوبر
  • الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)
  • الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى
  • الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر
  • الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
  • الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
  • المعهد العالى للهندسة ببلبيس
  • المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
  • المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
  • المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر
  • المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى
  • المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية
  • تجارة الإسكندرية
  • تجارة الزقازيق
  • تجارة السويس
  • تجارة العريش
  • تجارة القاهرة
  • تجارة المنصورة
  • إعلام القاهرة
  • إعلام القاهره رياضة
  • إعلام المنوفية
  • إعلام المنوفية رياضة
  • إعلام بني سويف
  • إعلام بني سويف رياضة
  • إعلام جنوب الوادي
  • إعلام جنوب الوادي رياضة
  • إعلام عين شمس
  • إعلام عين شمس رياضة
  • إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
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تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية

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تعرف على تنسيق الكليات داخل جامعة حلوان الأهلية 2023

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