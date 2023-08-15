الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق بطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج بمشاركة 600 لاعب

البطولة العربية للكيك
البطولة العربية للكيك بوكسينج

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح عن انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج في الصالة المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 600 لاعب.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن البطولة المستمرة حتى غدا الأربعاء سيتم من خلالها اختيار عناصر المنتخب الوطني المشاركة في البطولة العربية التي تقام في الشهر المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد على أن عملية اختيار عناصر المنتخب تتم وفق الأسس الموضوعة داخل الاتحاد لتكوين منتخب قوي قادر على المنافسة في البطولة العربية من أجل حصد المراكز الأولى ولقب البطولة التي تشهد منافسات قوية بين الدول المشاركة.

وخلال منافسات البطولة عقد صبيح اجتماعا مع مدربين الكيك بوكسينج في بطولة الجمهورية للعموم وأيضا مع الحكام من أجل التأكيد على عدد من الأمور التنظيمية في البطولة لما لها من أهمية لاختيار عناصر المنتخب.

ويستعد المنتخب الوطني للكيك بوكسينج في المشاركة في عدد من البطولات العربية والدولية خلال الموسم الجديد وهم البطولة العربية للكيك بوكسينج في العراق خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر المقبل والبطولة الدولية لأندية الكيك بوكسينج في أوزباكستان خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر المقبل وبطولة ورلد كومباكت جيمز في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل وبطولة كأس العالم الدولية للكيك بوكسينج في تركيا في شهر مايو من العام المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح عن بداية إقامة معسكر مفتوح لجميع عناصر المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية استعدادا للمشاركة في البطولات العربية والدولية المقبلة.

وقال محمد صبيح، إن منتخبات البراعم والشباب والناشئين والعموم تتدرب في معسكر مفتوح داخل المدرسة العسكرية بالهايكستب بواقع نحو 200 لاعب ولاعبة.

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