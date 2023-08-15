الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلاب علوم الملاحة بجامعة بنى سويف ينفذون نموذجًا للقمر الصناعى "كيوب سات"

المشروع
المشروع

صمم طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية، نموذجاً لقمر صناعي من نوع "كيوب سات"، وذلك للاستشعار عن بُعد للأغراض البحرية.

ويهدف المشروع إلى إحداث ثورة في مجال مهمات "CubeSat"، ما يتيح المزيد من جهود استكشاف الفضاء الأكثر ذكاءً وكفاءة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، مثمنا الجهود المبذولة من قِبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في تدريب وتأهيل الطلاب من خلال المناهج الحديثة التي تواكب كل ما هو جديد في مجال الفضاء والدورات التدريبية، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، حيث أثمر كل هذا عن ظهور مشروعات التخرج لأول دفعة من كلية علوم الملاحة بالمستوى اللائق والمشرف.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية، أن الفريق ضم 10 طلاب، هم: إسلام إبراهيم،  يحيي عيسي، عمرو درويش، منار هشام، روان محمد، دعاء خالد، أشرف رجب، هشام سلطان، أحمد عبدالنبي، محمد عيد، وتحت إشراف الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية للدراسات العليا.

يذكر أن مشروع القمر الصناعي CubeSat  يضم جوانب مختلفة من مهام CubeSat، ويركز على تطوير أنظمة فرعية قوية تعتمد على بنية ARM وتنفيذ نظام التشغيل في الوقت الحقيقى (TTRD OS)، ولا تتضمن هذه الأنظمة الفرعية تقنيات السلامة والآليات الآمنة من الأعطال وقدرات المراقبة الذاتية الشاملة للأنظمة الفضائية الموثوقة فحسب، بل تدمج أيضًا محطة التحكم الأرضية، حيث تتيح محطة التحكم الأرضية المراقبة والتحكم عن بُعد في CubeSat، بينما تحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الصور الملتقطة بواسطة القمر الصناعي.

ويتم استخدام خوارزميات تحكم متطورة لتحديد الموقف الدقيق وأنظمة التحكم (ADCS)، ما يضمن التوجيه الدقيق والمناورة، بالإضافة إلى ذلك يتضمن المشروع تصميم المدار لتحسين مسار "CubeSat" لأهداف مهمة محددة من خلال دمج هذه المكونات المتنوعة.

الذكاء الاصطناعي جامعة بني سويف دورات التدريب للاستشعار عن بعد مشروعات التخرج

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