"القاهرة الإخبارية" ترصد مظاهر احتفال ألمانيا بعيد السيدة العذراء

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية"، إن اليونان تحتفل بعيد السيدة العذراء في 15 أغسطس من كل عام على نطاق واسع عند الأقباط اليونان، من خلال الجلوس والاحتفال مع الأقارب والأصدقاء.

عيد السيدة العذراء في ألمانيا

وأكد عبدالستار بركات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا العيد من أهم المناسبات الدينية الألمانية، لذا ترفض الكنيسة في اليونان إجراء أي عقد للزواج خلال أيام الاحتفال.

وأضاف، في حديثه، أن العاصمة الألمانية أثينا الآن تبدو وكأنها مدينة الأشباح، حيث تخلو الشوارع والميادين من المواطنين نتيجة توجه المواطنين إلى الريف اليوناني والمناطق المتطرفة من الحدود لقضاء الاحتفال بهذا اليوم المجيد مع الأهل والأصدقاء.

مقتل شاب يوناني

وتابع: "خلال الثلاثة الأيام الماضية تم التحقيق مع 105 مواطنين يونانيين بعد طعن شاب يوناني يبلغ من العمر 29 عامًا، وتم طعنه أثناء مباراة قدم في أثينا، وتم وضع 16 مواطنًا داخل السجن لشبهة تورطهم في مقتل الشاب".