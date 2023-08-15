الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" ترصد مظاهر احتفال ألمانيا بعيد السيدة العذراء

جريدة الدستور

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية"، إن اليونان تحتفل بعيد السيدة العذراء في 15 أغسطس من كل عام على نطاق واسع عند الأقباط اليونان، من خلال الجلوس والاحتفال مع الأقارب والأصدقاء.

عيد السيدة العذراء في ألمانيا 

وأكد عبدالستار بركات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا العيد من أهم المناسبات الدينية الألمانية، لذا ترفض الكنيسة في اليونان إجراء أي عقد للزواج خلال أيام الاحتفال.

وأضاف، في حديثه، أن العاصمة الألمانية أثينا الآن تبدو وكأنها مدينة الأشباح، حيث تخلو الشوارع والميادين من المواطنين نتيجة توجه المواطنين إلى الريف اليوناني والمناطق المتطرفة من الحدود لقضاء الاحتفال بهذا اليوم المجيد مع الأهل والأصدقاء.

مقتل شاب يوناني 

وتابع: "خلال الثلاثة الأيام الماضية تم التحقيق مع 105 مواطنين يونانيين بعد طعن شاب يوناني يبلغ من العمر 29 عامًا، وتم طعنه أثناء مباراة قدم في أثينا، وتم وضع 16 مواطنًا داخل السجن لشبهة تورطهم في مقتل الشاب".

عبد الستار بركات مراسل القاهرة الاخبارية عيد السيدة العذراء القاهرة الإخبارية الاحتفال بألمانيا

الأكثر قراءة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

"بنتي توفت بسبب إهماله".. نورا تطلب الخلع حفاظا على حياة ابنتها الثانية

عبر روبوتات تنقيب مصرية.. كواليس العثور على سفينة أثرية غارقة فى العلمين

"الوزراء" يستعرض أحدث التقارير الدولية عن توقعات سوق الغاز الطبيعي

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

خبير سياحى: واحة سيوة "مالديف" مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل