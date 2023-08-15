الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: اليوم آخر فرصة للتقدم ورقيًا لـkg1 بالمدارس الرسمية للغات

kg1
kg1

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة التقدم ورقيًا لkg1بالمدارس الرسمية للغات من خلال المديريات التعليمية، مشيرة الى أن اليوم هو الفرصة الأخيرة لمن لم يتقدم للمدارس الرسمية للغات.

 

جدير بالذكر أن الوزارة قررت السماح لهم بالتقدم ورقيا وإتاحة الفرصة لهم بعد تقديم ولى الأمر عذرا مقبولا، على أن يتم ذلك من خلال مديريات التربية والتعليم التابعين لها اعتبارا من الخميس 27 يوليو 2023 وحتى الثلاثاء 15 أغسطس الحالى، وذلك فى إطار الحرص على تذليل العقبات أمام أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات على الموقع الإلكترونى الخاص بذلك.

 

 

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