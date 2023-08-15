تُطبق خلال شهر أغسطس.. توصيات فنية لمزارعي محصول القطن
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أغسطس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• إحكام الري خلال هذه الفترة.
• في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع أو سيئة الصرف يفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة.
• عدم اللجوء الى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات.
• يراعى أن تكون آخر رية ( الفطام ) عندما ينضج 80 % من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعي بنسبة 15 – 20%.