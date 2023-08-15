الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تشيد بقيادة الرئيس النيجيرى قمة إيكواس بشأن الوضع فى النيجر

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

 أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بقيادة الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، للقمة الاستثنائية الثانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، بشأن الوضع في النيجر، والتي عُقدت يوم الخميس الماضي، بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية، قبل قليل، أن الوزير بلينكن أشار إلى أهمية استمرار الضغط على المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، لاستعادة النظام الدستوري، وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وعائلته.

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