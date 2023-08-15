الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة والدة المطرب الشعبى أحمد شيبة

أحمد شيبة ووالدته
أحمد شيبة ووالدته

أكدت مصادر خاصة لجريدة الدستور، وفاة والدة النجم الشعبي أحمد شيبة، منذ قليل، وذلك بعد صراع مع المرض، داخل مستشفي “قصر الشفاء” بمحافظة الإسكندرية.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏حجاب‏‏
والدة النجم الشعبي أحمد شيبة

ونعى المطرب محمود الليثي على حسابه الشخصي والدة شيبة قائلا: "البقاء والدوام لله، ام النجم أحمد شيبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
 

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و نشر شيبة صورة تجمعه مع والدته الأسبوع الماضى على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب:" ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب".
 

لا يتوفر وصف.
أحمد شيبة ووالدته

وتستعد أسرة المطرب أحمد شيبة، لإستخراج كافة تصاريح الدفن، من الجهات المختصة لتشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة في محافظة الإسكندرية.

 

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