الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. زد يضم بيتر موتوموسى لاعب وسط الكونغو

بيتر موتوموسي
بيتر موتوموسي

أعلن نادي زد تدعيم صفوفه بصفقة جديدة؛ استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل نسخة 2023-2024.

صفقات زد عرض متواصل خلال الميركاتو الصيفي 2023 (صورة)

وضم زد بيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية، بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب.

يأتي ذلك، ضمن خطة إدارة النادي في تدعيم الفريق الأول بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للظهور الأول له بين الكبار في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات، وأيضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة وإسلام عبدالله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب.

زد يشارك في دوري الأضواء لأول مرة

يشارك زد في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل موسم 2023 /2024، لأول مرة في تاريخ النادي أحداث المنضمين بين الكبار، بعد صعوده من دوري القسم الثاني الموسم المنتهي موسم 2022 /2023.

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