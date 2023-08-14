أمين الفتوى: تجميل الحواجب للزوج مطلب شرعي (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تدعي "هبة"، مفاداه أنها تريد تجميل شعر الحاجبين لزوجها، فما حكم ذلك؟

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الاثنين:"تجميل حاجب الزوجة لزوجها، هو أمر مطلوب شرعا، فإذا نظر إليها تسره، وهذا لا علاقة له بالنمص وهو تغيير خلق الله بإزالة شعر الحاجب، وكذلك نوع من التدليس والغش بالرسم".

واستكمل:"مفيش حد بيعمل النمص اللى نص عليه الحديث، إحنا بنخف من الحاجب واللى فيه مشكلة بنعمله بالمايكروبليدنج، المرأة فطرتها ربيت على حب التزين، ده فى مشاكل أسرية كثيرة بسبب الزينة".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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