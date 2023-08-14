الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يشهد فعاليات الجلسة الحوارية لمناقشة المبادرات المجتمعية

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر

شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ فعاليات الجلسة الحوارية لمناقشة المبادرات المجتمعية التي تنفذ حاليا ضمن مشروع "ابنتي الغالية" بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، والتى نظمتهما هيئة كوبتك اورفانز بفندق بسمة بقنا، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتورة هدى سعدى مقررة المجلس القومى للمرأة بقنا، والقمص ميخائيل مرقس كاهن كنيسة القديسة دميانة بنقادة، ومنال عبدالوهاب وكيل مديرية قنا للتربية والتعليم، وسلوى يوسف مديرة مشروع ابنتي الغالية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، ومديرى الجمعيات الأهلية المشاركة بالمحافظة.


أوضح نائب محافظ قنا أن المبادرات المجتمعية التي تنفذ حاليا بواسطة هيئة كوبتك اورفانز بالتعاون مع الجمعيات الشريكة بالمحافظة، شملت 24 مبادرة مجتمعية ترتكز على 4 محاور رئيسية يأتي في مقدمتها محور التعليم والذى يهتم برفع وعي الفتيات بأهمية التعليم كمفتاح للتمكين، ثانيا محور البناء النفسي والوجداني ويهتم برفع وعي الفتيات بحقوقهن وإمدادهن بالأدوات اللازمة لحماية أنفسهن من انتهاك هذه الحقوق، والتعبير عن الذات أثناء اتخاذهن قرارات بشأن حياتهن الخاصة، بينما يهتم المحور الثالث بالتعايش السلمي وقبول الآخر، ويعتمد المحور الرابع على التطوع وقيادة المرأة للمبادرات المجتمعية، حيث يتم تمكين الفتيات من القيادة والمشاركة المدنية الفعالة، بالإضافة إلى تدريبهن على تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تعالج القضايا والاحتياجات المحلية، موصيًا ببذل المزيد من الترويج  للأفكار الإيجابية التى تتبناها المبادرة المجتمعية ونشرها عبر وسائل الاتصال المختلفة.

من جانبها أوضحت سلوى يوسف مديرة المشروع بقنا، أن مشروع "ابنتي الغالية" يعمل على توفير الفرصة للفتيات المشتركات من خلفيات اجتماعية مختلفة لمعايشة تجربة العمل معا في محبة وسلام وبروح الفريق مما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي، والاجتماعي، حيث بلغ عدد الجمعيات التي اشتركت في التنفيذ 66 جمعية يمثلون 12 محافظة، ليصل عدد المستفيدات حتى الآن إلى 12600 فتاة، لافتا إلى أن المشروع فى دورته الحالية ينفذ من خلال ٦ جمعيات شريكة سيتم من خلالها زراعة 600 شجرة فى 5 مراكز هى "قنا، فرشوط، نقادة، دشنا، قوص"، وفى نهاية الجلسة الحوارية، توجهت مديرة المشروع بالشكر إلى محافظ قنا على دعمة الدائم والمستمر واهتمامه بكافة القضايا والمشروعات التى تخدم فتيات المحافظة.

ابنتي الغالية أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي الإجتماع اجتماع

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