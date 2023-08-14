الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بشير حسن: "سأبدأ إدارتى لـ cbc من الشارع وبتطوير التوك شو"

بشير حسن
بشير حسن

كشف بشير حسن، رئيس قناة cbc العامة، خطة إدارته للقناة، قائلا: "هابدأ من الشارع، والجمهور المستهدف".

وأضاف بشير خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، في "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز": "أنا سمعت خبر تعييني من منشورك، ثم بلغت رسميًا، وهذا الضجيج حول تعييني أخافني، وأول مرة أخاف رغم أني عملت في إدارة قناة".

وأضاف: "الضجيج خوفني، لأن سي بي سي لها جمهورها، تعمل على كل الفئات، لذا هابدأ من الشارع، لأعرف إلى أين وصلت القناة في الفترة الأخيرة، والإيجابي والسلبي، وهابدأ من تطوير التوك شو".

وأردف: "الموضوع مخيف جدًا نفس المخاطرة في تأسيس قناة القاهرة الإخبارية". 

بشير حسن رئيس قناة CBC الطاهري أحمد الطاهري التوك شو

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