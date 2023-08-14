الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين.. تفاصيل قرعة البطولة العربية للجودو (صور)

قرعة البطولة العربية
قرعة البطولة العربية للجودو اليوم

أجريت اليوم الإثنين، قرعة البطولة العربية للجودو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة الجودو العربية 2023، 18 دولة عربية وتضم اكثر من 600 لاعب مصري وعربي.

البطولة العربية للجودو بالعلمين

وحضر عدد من ممثلي الفرق المشاركة من 18 دولة عربية لمعرفة جدول المنافسات في الأوزان المختلفة حيث انتهت كافة الاستعدادات لاستقبال البطولة بشكل مميز ومختلف، وجاءت القرعة وفقا للجداول التالية:

 

 

 

 

 

 

وأكدت الشركة المتحدة للرياضة جاهزيتها التامة قبل 24 ساعة على انطلاق البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة، وكتبت الشركة المتحدة للرياضة على صفحتها: "جاهزون.. يوم واحد على الانطلاق.. كونوا على الموعد".

وتنطلق غدًا الثلاثاء البطولة العربية للجودو، التى تستضيفها مصر بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، بمشاركة العديد من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والإفريقية لإقامة البطولات بمصر.

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