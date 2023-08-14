الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

البطولة العربية للجودو بالعلمين.. المتحدة للرياضة: "جاهزون"

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو بالعلمين

أكدت الشركة المتحدة للرياضة جاهزيتها التامة قبل 24 ساعة على انطلاق البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة، وكتبت الشركة المتحدة للرياضة على صفحتها: "جاهزون.. يوم واحد على الانطلاق.. كونوا على الموعد".

وتنطلق غدًا الثلاثاء البطولة العربية للجودو، التى تستضيفها مصر بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، بمشاركة العديد من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والإفريقية لإقامة البطولات بمصر.

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