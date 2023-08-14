التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023-2024

اعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم الإثنين، الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وجاء على النحو التالي:

الجامعات الخاصة ، الجامعات الأهلية الجديدة، جامعة النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الجامعة الفرنسية بالقاهرة، جامعة المنصورة الجديدة جامعة الجلالة بحد ادني لكليات الطب 80% وطب الأسنان 78% والعلاج الطبيعي 76% الصيدلة 72% والطب البيطري 68% والهندسة 68% وعلوم الحاسب 62%

وجاءت جامعات الجلالة والعلمين الدولية بحد ادني لكليات الطب 77% وطب الأسنان 76% والعلاج الطبيعي 74% الصيدلة 71% والهندسة 66% وعلوم الحاسب 61%

فيما جاء الحد الأدنى لجامعة سيناء بفرعيها، وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية ، وجامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية

بحد ادني لكليات الطب 75% وطب الأسنان 74% والعلاج الطبيعي 73% الصيدلة 70% والهندسة 65% وعلوم الحاسب 60% والطب البيطري 66%

وجاء تنسيق هذه الكليات بكافة الجامعات الخاصة والاهلية بحد ادني 55%، كليات (التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد، والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية ،السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية )

وبالنسبة لطلاب مدارس STEM، فإن نسب الحدود الدنيا المُعلن عنها تسري أيضًا على هؤلاء الطلاب، وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدره 1.25 تُضرب في المجموع الكلي للطالب.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين علي الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها