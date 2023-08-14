تقارير سعودية: طارق حامد يغيب عن مواجهة اتحاد جدة أمام الرائد بدوري "روشن"

أفادت تقارير سعودية، أن المحترف المصري طارق حامد، لاعب خط وسط نادي اتحاد جدة، سيغيب عن مواجهة فريقه الليلة أمام الرائد، بدوري روشن السعودي.

موعدة مباراة اتحاد جدة والرائد بدوري “روشن السعودي”

ويواجه اتحاد جدة نظيره الرائد، في تمام السادسة من مساء اليوم الإثنين، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري “روشن للمحترفين”.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC HD السعودية، الناقل الرسمي لكافة مباريات الدوري السعودي “روشن للمحترفين”.

ووفقا لصحيفة "الرياضية السعودية “، فإن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة، قرر استبعاد طارق حامد من قائمة الفريق التي تواجه الرائد اليوم”.

يأتي ذلك، بسبب الإصابة التي تعرض له اللاعب خلال مشاركته مع فريقه مع اتحاد جدة أمام اتحاد المنستيرى التونسي بالبطولة العربية، وخضع اللاعب على أثرها لعملية جراحية في وجه.

وأفادت:" أن سانتو قرر استبعاد المحترف المصري من قائمة المباراة، التي غادرت أمس الأحد إلى بريدة، استعدادا لهذه المواجهة، حيث لا يزال طارق حامد في مرحلة التعافي من الإصابة".

ويرفض سانتو، الاستعجال في الدفع باللاعب وعودته للمشاركة مجددا مع الفريق، حتى لا تتفاقم الإصابة.

وكان اتحاد جدة، خرج من البطولة العربية، بعد الهزيمة أمام مواطنه الهلال السعودي، بنتيجة 3/1، ضمن منافسات دور ربع النهائي بكأس الملك سلمان للأندية "2023".

وتحوم الشكوك كثيرا، حول مصير طارق حامد لاعب خط وسط المنتخب الوطني الأول، من الاستمرار مع الفريق السعودي الموسم المقبل.

وارتبط اسم طارق حامد بالانتقال إلى نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في حالة رحيله عن اتحاد جدة أو الانتقال للهلال السعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن طارق حامد، قد انتقال لاتحاد جدة في صيف العام الماضي 2022، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده رسميا مع الزمالك.