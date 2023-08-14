7 سلع تقود فاتورة الاستيراد للتراجع خلال شهر.. البترول واللحوم أبرزها

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها، والتى قادت الفاتورة الإجمالية لواردات مصر للتراجع إلى 7.12 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 7.85 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 9.4%.

جاء فى مقدمة تلك السلع، منتجات البترول التى هبطت قيمة وارداتها إلى 435.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 543.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.

كما هبطت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب لـ 375.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 530.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 29.25.

بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 299.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 383.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.8%.

وسجلت قيمة الواردات من البترول الخام 253.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 457.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 44.5%.

انخفضت قيمة الواردات من لحوم لـ 147 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 168.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.6%.

كما انخفضت قيمة الواردات من فول الصويا لـ 120.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 291.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 58.5%.

بلغت قيمة الواردات من زيوت مكرره 109.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 127.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 13.9%.