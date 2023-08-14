الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

7 سلع تقود فاتورة الاستيراد للتراجع خلال شهر.. البترول واللحوم أبرزها

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها، والتى قادت الفاتورة الإجمالية لواردات مصر للتراجع إلى 7.12 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 7.85 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 9.4%.

جاء فى مقدمة تلك السلع، منتجات البترول التى هبطت قيمة وارداتها إلى  435.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 543.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.

كما هبطت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب لـ  375.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 530.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 29.25.

بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 299.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 383.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.8%.

وسجلت قيمة الواردات من البترول الخام 253.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 457.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 44.5%.

انخفضت قيمة الواردات من لحوم لـ 147 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 168.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.6%.

كما انخفضت قيمة الواردات من فول الصويا لـ 120.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 291.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 58.5%.

بلغت قيمة الواردات من زيوت مكرره 109.7 مليون دولار  خلال شهر مايو 2023 مقابل 127.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 13.9%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء منتجات البترول قيمة الواردات لحوم

الأكثر قراءة

الحاجة فريال: أقود جميع السيارات الثقيلة.. وضباط المرور يرحبون بى على الطريق

خرجوا فرحانين رجعوا متكفنين.. اللحظات الأخيرة في حياة شباب عائلة "أبو سريع"

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟