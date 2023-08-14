الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

من الفرغاني إلى جاكلين سمير.. البصمة القبطية في تطوير المساجد

جاكلين سمير
جاكلين سمير

يمتلئ التاريخ المصري بالعديد من النماذج المصرية التي رفضت كل أفكار الطائفية، واتحدت بمحبة حقيقية مع إخوانها في الوطن، وعلى أشهر الأمثلة المهندس القبطي سعيد بن كاتب الفرغاني، الذي ظهر اسمه في عهد الطولونيين، وغالبًا ما يُنسَب إلى ناحية فرغان بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية أو إلى مدينة الفراجون التي اندثرت ومحلها اليوم مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، والذي بنى مسجد أحمد بن طولون بشكل معماري رائع.

وفي عصرنا الحالي، نرى أن المهندسة جاكين سمير، استكملت المسيرة إذ أنها القبطية التي حصلت على ثقة وزارة الأوقاف لتتولى مهمة في غاية الصعوبة وهي تطوير مساجد آل البيت، والتي كان أحدثها مسجد السيدة نفيسة والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا.

جاكين بصفتها القبطية الأولى التي تعمل في مهمة كهذه، لم يكن مسجد السيدة نفيسة أول أعمالها، فقد أسندت إليها وزارة الأوقاف مهمة ترميم مسجد الرفاعي والإمام الشافعي والفتح، بجانب تطوير المركز الثقافي الإسلامي بتنزانيا.

وعلى الصعيد المسيحي، كان لها بصمة واضحة في تطوير كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس لطائفة الروم الأرثوذكس، والموجود في منطقة مجمع الأديان، والتي تراها الأعيان بمرور قطار المترو من محطة مارجرجس، وهو ما زكاها للحصول على جائزة الترميم الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تتخصص جاكيلن، التي ولدت في شبرا لأب يعمل في المقاولات، والتي تخرجت في كلية الآثار جامعة القاهرة، فقط في الأمور الدينية بل تطرقت إلى تطوير العديد من المؤسسات الأثرية والوطنية مثل قصر عابدين والقبة وقصر محمد علي في شبرا الخيمة وقصر عائشة فهمي.

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