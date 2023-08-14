الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" مع أهالى السلوم وسيدى برانى: وصول 20 رأس أبقار للذبح والتوزيع

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل مؤسسة حياة كريمة في محافظة مطروح، بذل جهودها من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في السلوم.

ووصل صباح اليوم الإثنين، 20 رأسًا من الأبقار، للذبح والتوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا في كل من سيدي براني والسلوم.

ويأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة، التي تبذلها في محافظة مرسى مطروح، وذلك في حضور وبتأمين من عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية.

كما تتواجد مؤسسة حياة كريمة، في العديد من المبادرات؛ على رأسها مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة لتوفير فرص مستدامة لتخارج تلك الأسر من دائرة الفقر.

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