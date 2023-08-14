الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسعار الغاز لـ 2.768 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

ارشيفية
ارشيفية

شهدت أسعار الغاز العالمية، انخفاض خلال تعاملات، اليوم الاثنين، لتسجل لـ 2.809 دولار، للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق 2.786 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكرت تقارير صحفية، أنه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي خسائرها، حيث أثرت الزيادة فى المخزونات الأمريكية من الغاز على نحو أعلى من المتوقع ودرجات الحرارة المعتدلة على سلعة الطاقة.

 وبشكل عام فقد كافحت أسعار الغاز الطبيعي للحفاظ على الزخم هذا العام، ولكن مع تطلع المتداولين إلى فصلي الخريف والشتاء ، وحسب التداولات فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي,

كانت التقارير قد أوضحت أن سبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، هو الأخبار التي تفيد بأن عمال مصانع الغاز الأسترالية قد يضربون عن العمل، في وقت تكون فيه مستويات تخزين الغاز في اليابان منخفضة بشكل غير عادي. 

أسعار الغاز العالمية البترول والثروة المعدنية البترول والغاز العقود الآجلة للغاز الطبيعي المهندس طارق الملا وزير البترول الغاز الطبيعي

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