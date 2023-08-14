الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل اعادة محاكمة متهمين في أحداث تجمهر عين شمس لـ 10 سبتمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين هشام سيد ابراهيم عبد الغني المتهم الأول بأمر الإحالة وياسر جوده محمد سيد أحمد المتهم السادس بأمر الإحالة.

 وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس ، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر، وتم التأجيل لجلسة 10 سبتمبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبدالهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم بدر محاكمة المتهمين هشام سيد ابراهيم عبد الغني ياسر جوده محمد سيد احمد

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