الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى لـ"الشوربجى": الصحف القومية إحدى أدوات قوتنا الناعمة.. ونحرص على تذليل أى عقبات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لاستعراض عدد من أنشطة الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على التواصل المستمر مع مسئولي الهيئات الإعلامية بهدف العمل على تذليل أي عقبات، وحل التحديات المختلفة، والمساعدة في إجراءات الإصلاح التي تتم حاليا، وكذا خطوات الاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية، بما يسهم في تحسين الموقف المالي لها.

وأشار "مدبولي" إلى أهمية المؤسسات الصحفية القومية كإحدى أهم أذرع الإعلام المصري، الذي يعد إحدى أدوات قوتنا الناعمة، التي تسهم في التنوير.

واستهل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الوزراء، وأجهزة الحكومة المختلفة، على الدعم المتواصل الموجّه للمؤسسات الصحفية القومية، في عدد من الملفات المهمة، وعلى وجه الخصوص ملف استرداد الأصول الخاصة بالمؤسسات الصحفية، وحسن استثمارها.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس عبدالصادق الشوربجي موقف أراضي المؤسسات الصحفية القومية، والتي يتم العمل حاليًا على حسن استثمارها، لتضخ ربحًا يُسهم في تحسين أحوال هذه المؤسسات، وكذا موقف المؤسسات التعليمية التابعة لتلك المؤسسات، سواء جامعة الأهرام الكندية، أو أكاديمية أخبار اليوم، أو غيرهما.

وتطرق "الشوربجي" إلى جهود الهيئة في تدريب الصحفيين، والإداريين، وغيرهم من العاملين، للارتقاء بمستوى الأداء المهني.

وأوضح رئيس الهيئة أنه يتم التفاوض حاليًا مع هيئة التأمينات الاجتماعية بخصوص حل التشابكات المالية، ويتم مراجعة بروتوكول بين كل من الهيئتين في هذا الشأن، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يتم حاليا الانتهاء من كل الديون التجارية على المؤسسات الصحفية القومية.

ولفت "الشوربجي" إلى انتظام عقد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، موضحًا انعقاد 51 جمعية عمومية حتى الآن، وهو ما لم يحدث سابقًا، وكذا انتظام صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

كما أشار إلى الجهود المتواصلة حاليًا بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لتدشين موقع "سبوت"، الذي يأتي كإحدى ثمار جهود الهيئة الوطنية للصحافة لتدعيم الأداء المهني لمختلف المؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب مساهمة هذا الموقع في تقديم خدمة إعلامية جديدة ومتطورة، مسايرة للتطوير التكنولوجي في هذا المجال.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وموقع "سبوت"، لإتاحة ونشر مختلف المعلومات والحقائق بالأرقام عن جهود الدولة المبذولة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وذلك لتوضيح الصورة والحقائق الكاملة لكافة المواطنين، ودحضًا للشائعات.
 

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