إخماد حريق نشب فى مخلفات بمنطقة الطالبية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب في مخلفات، أمام معهد المقاييس والمعايرة بمنطقة الطالبية دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مخلفات أمام معهد المقاييس والمعايرة بمنطقة الطالبية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.