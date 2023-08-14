الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان بتنسيق المرحلة الأولى 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للقبول بكليات طب الفم والأسنان لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات 2023، بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والتي جاءت علي النحو التالي:

طب أسنان جنوب الوادي 380.5 درجة أي بنسبة 92.8%

 طب الأسنان أسيوط 376 درجة أي بنسبة 91.7%،

طب أسنان المنصورة 375.5 درجة أي بنسبة 91.6%

طب أسنان المنيا والزقازيق وطنطا 374 درجة أي بنسبة 91.2%.

طب الأسنان في جامعات كفرالشيخ وعين شمس والقاهرة والإسكندرية وقناة السويس الإسماعيلية والمنوفية بنفس الحد الأدنى 373.5 درجة أي بنسبة 91.1%.

طب الأسنان بجامعات الفيوم وبني سويف والسويس 373 درجة أي بنسبة 90.097%.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.
وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.

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