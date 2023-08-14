بالأرقام.. ماذا قدم منتخب ناشئي اليد في بطولة العالم الأخيرة؟

أنهى منتخب الناشئين لكرة اليد بطولة العالم الأخيرة والتي استضافتها كرواتيا في الفترة بين 2 و13 أغسطس باحتلاله المركز الرابع.

وخسر منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب كرواتيا بـ39 نقطة مقابل 36، بعدما خسر مباراة نصف النهائي أمام الدنمارك بنتيجة 39-35.

وكان المنتخب الوطني توج ببطولة كأس العالم للناشئين في عام 2019، بعدما انتصر على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة 32 - 29.

وترصد «الدستور» أبرز أرقام منتخب الناشئين الفردية والجماعية في بطولة العالم الأخيرة.

على مستوى الأرقام الفردية، احتل زياد حشاد المركز الـ17 في ترتيب أفضل هدافي البطولة بتسجيله 40 هدفًا من 53 تسديدة بنسبة نجاح وصلت إلى 75%.

أما على مستوى أفضل مسددي البطولة، فاحتل فراس رجب المركز الـ18 في أفضل نسب التسديد على المرمى بـ17 تسديدة من أصل 21 وبنسبة 80.9%.

واحتل فراس صدارة أفضل نسبة تسديد من منطقة الستة أمتار بـ9 تسديدات ناجحة من 9 محاولات وبنسبة 100%.

وكأكثر صناع الأهداف في البطولة، جاء زياد حشاد في المركز الـ14 بـ24 أسيست، وبمعدل 3 أهداف صنعها في المباراة الواحدة.

وجاء محمد البطاوي، لاعب المنتخب الوطني في المركز التاسع ضمن قائمة اللاعبين الحاصلين على عقوبة الطرد دقيقتين في المباريات بـ7 مرات طرد.

وفي الإحصائيات الجماعية، احتل منتخب الناشئين المركز الخامس كأكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف بـ284 هدفًا.

كما جاء في المركز الـ27 في قائمة أكثر المنتخبات تلقيًا للأهداف بتلقيه 261 هدفًا.

وسجل لاعبو منتخب مصر للناشئين 284 هدفًا من إجمالي 445 تسديدة بنسبة 63.8%، كما جاءوا في المركز الثالث بقائمة أكثر المنتخبات محاولة للتسجيل.

وسجل لاعبو مصر 36 هدفًا من الجناح من 54 محاولة بنسبة 66.6%؛ وجاءوا في المركز الـ22 بقائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا من هذا المركز، والمركز الـ23 في قائمة الأكثر محاولة للتسجيل من الجناح.

أما على مستوى التسديد من منطقة الـ7 أمتار، جاء المنتخب المصري في المركز قبل الأخير بـ23 هدفًا مسجلًا من 38 محاولة بنسبة 60.5%، وفي المركز الـ11 ضمن قوائم المسجلين من هذه المنطقة، وفي المركز الرابع كأكثر المنتخبات محاولة للتسجيل بـ38 محاولة.

واحتل المنتخب المصري المركز السابع كأفضل المنتخبات تسجيلًا من منطقة الـ9 أمتار بتسجيل 48 هدفًا من 106 محاولة وبنسبة 45.2%.

كما جاء في المركز الـ11 بقائمة أفضل المسجلين بـ48 هدفًا، والمركز الـ17 بقائمة أكثر المنتخبات محاولة من هذه المنطقة بـ106 محاولة.

ومن منطقة الستة أمتار، جاء المنتخب الوطني في المركز السابع بنسبة تسديد 73.2% بواقع 52 تسديدة من 71 محاولة، واحتل نفس المركز في قائمة الأهداف المسجلة، والمركز الـ11 كأكثر المنتخبات محاولة للتسجيل من هذه المنطقة.

أما على مستوى التسديد من الاختراقات، فجاء منتخب مصر في المركز الـ17 بنسبة 68.9% بواقع 80 تسديدة من 116 محاولة، والمركز الرابع في التسجيل بـ80 هدفًا ونفس المركز في قائمة المنتخبات الأكثر محاولة للتسجيل من الاختراق.

وفي قائمة الهجمات المرتدة، جاء المنتخب الوطني في المركز الـ13 بنسبة 81.4% بواقع 22 تسديدة من 27 محاولة، وفي المركز الـ22 بعدد الأهداف المسجلة، والمركز الـ23 بقائمة المنتخبات الأكثر محاولة.