الحدود الدنيا لكليات الشعبة الرياضية لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق 2023
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لكليات الشعبة الرياضية لطلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023، حيث جاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الرياضية كالتالي:
هندسة بترول و تعدين السويس 386
هندسة القاهرة 368.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
طب بيطري المنصورة 362.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
هندسة دمياط 361.5
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة بنها بشبرا 357.5
هندسة الإسكندرية 357
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
هندسة حلوان بالمطرية 354
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
هندسة الطاقة أسوان 348.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
تخطيط عمراني القاهرة 342
جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.