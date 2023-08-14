سرقا 25 مليون جنيه.. إحالة فرد أمن ونجله للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة فرد أمن ونجله للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها فى العجوزة، وذلك بعدما جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في وقت سابق حبس فرد أمن ونجله المتهمين بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعملان بها بالعجوزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف فرد الأمن المتهم بسرقة مبلغ 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها فى الجيزة، أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وكشف المتهم عن تفاصيل الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية (على غير المعتاد لكونه مُكلفا بالعمل بالفترة الصباحية) بدعوى المبيت بالشركة وأحضر بعض المعدات وقام باستخدامها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة واستولى على مبالغ مالية منهما وقام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت موجودة بداخل الخزينة، وقام بإسقاطها للدور الأرضى (مكان العثور عليها مشتعلة)، كما قام بوضع جزء منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وعقب ذلك قام بسكب كمية من البنزين (أعدها مسبقاً) وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء الموجودين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضى وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

كما أرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله (طالب - مقيم بذات العنوان "تم ضبطه")، وبداخلها (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية").