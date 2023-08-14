الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة قاتل شقيقته ببولاق الدكرور للمحاكمة

جريدة الدستور

أحالت النيابة العامة بالجيزة قاتل شقيقته بالخنق وسرقة هاتفها لبيعه وشراء المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية، حيث اعترف المتهم بقتل شقيقته بمنطقة بولاق الدكرور أمام جهات التحقيق، بإنهاء حياتها خنقا لسرقة هاتفها المحمول وبيعه من أجل شراء المواد المخدرة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه فكر في الهروب إلى أقاربه بمحافظة بنى سويف للاختباء وإبعاد الشبهة عنه، حتى فوجئ بالقبض عليه.

كانت الداخلية كشفت عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله جثمان "ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم".

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده إلى وجود شبهة جنائية فى وفاة المذكورة وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، وتبين اختبائه بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قرر أنه بتاريخ الواقعة حدث بينه والمجنى عليها مشادة كلامية قام على إثرها بخنقها مما أودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالفرار.. كما أضاف المتهم بقيامه بالتصرف فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع "لأحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" مقابل مبلغ مالى، تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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