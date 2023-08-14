وزير التعليم العالى: توزيع 109537 طالبًا وطالبة خلال تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراءات العمل خلال تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى التزام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

وأضاف الوزير أنه بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات قد أتم توزيع 109537 طالبًا وطالبة خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل، موضحًا أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأشار إلى أنه سوف سيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.