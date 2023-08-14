مانشستر سيتى يستعد لتقديم عرض جديد لضم لوكاس باكيتا

يجهز مانشستر سيتي الإنجليزي لتقديم عرض جديد لإدارة نادي وست هام يونايتد من أجل الحصول على خدمات الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقدمت إدارة النادي الإنجليزي بعرض لوست هام من أجل ضم باكيتا، ووصلت قيمة العرض إلى 70 مليون يورو، لكن إدارة وست هام رفضت التخلي عن اللاعب.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن إدارة مانشستر سيتي تجهز عرضًا جديدًا لضم لوكاس باكيتا مشيرًا إلى أن المفاوضات دخلت في مرحلة متقدمة مع وست هام.

ويلعب لوكاس باكيتا ضمن صفوف وست هام يونايتد منذ انتقاله من فريق أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وأفاد رومانو، بأن باكيتا توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على الانتقال لصفوف الفريق، ويرغب في إتمام الصفقة.

وبدأ باكيتا مسيرته ضمن صفوف شباب فريق فلامينجو وصعد للفريق الأول في مارس من عام 2016، وقضى قرابة الـ3 مواسم مع الفريق قبل أن ينضم لنادي ميلان الإيطالي في شتاء 2019 ورحل عنه في صيف 2020 لفريق ليون الفرنسي.