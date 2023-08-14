وزير التعليم العالى: 91.3% الحد الأدنى للطب و89.5% للصيدلة و85% للهندسة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات والمعاهد المصرية، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات قطاع الطب البشري بلغ نحو 374.5 درجة بنسبة 91.34%، وفي كليات القطاع الصيدلي بلغ 367 درجة بنسبة 89.51%، وفي كليات العلاج الطبيعي بلغ الحد الأدنى نحو 369.5 درجة بنسبة 90.12%، وكليات طب الفم والأسنان بلغ 373 درجة بنسبة 90.97%، حيث تبقت مقاعد شاغرة في كليات التمريض والطب البيطري لطلاب الشعبة العلمية علوم.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات

وأضاف وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى لكليات القطاع الهندسية «كليات الهندسة» بلغ 348.5 درجة بنسبة 85%، حيث لم تتبق أماكن شاغرة في كليات الهندسة، بينما توجد أماكن في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لطلاب الشعبة الهندسية والعلمية في المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين بالدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى الخميس 10/8/2023، حيث تم مدّ الفترة يومًا واحدًا بعدما كانت حتى الأربعاء 9/8/2023 وذلك حتى يتثنى لجميع الطلاب كتابة رغباتهم جميعًا.

وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ومن المقرر قبول 22304 طلاب وطالبات في هذه المرحلة من هذه الشعبة، الشعبة الهندسية بحد أدنى 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بواقع 15013 طالبًا وطالبة، الشعبة الأدبية بحد أدنى 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بواقع 74923 طالبًا وطالبة، بإجمالي 112240 طالبًا وطالبة.