الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أنشطة وزارة العمل خلال عام (انفوجراف)

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، إنفوجرافاً يَرصُد بالأرقام أبرز الأنشطة خلال عام، وذلك بمُناسبة مرور سنة على تولي وزير العمل حسن شحاتة حقيبة العمل، وتأديته في مثل هذا اليوم  اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحرص وزير العمل منذ تولي حقيبة العمل على إطلاق توجيهات مباشرة إلى جميع العاملين بالديوان العام، والإدارات المركزية، ومديري المديريات، بتفعيل وترسيخ ثقافة الثقة بين المواطن والوزارة، من خلال التعامل بمصداقية في تقديم الخدمات للمواطنين. 

ويرصد الإنفوجراف الدور الذي لعبته الوزارة خلال هذا العام، في الفترة من 14 أغسطس 2022،وحتى 14 أغسطس 2023- في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المشاركة في تخفيض نسبة البطالة،وتقديم الرعاية والحماية للعمال للمصريين بالخارج ، ودعم العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج لتعزيز علاقات العمل، والتركيز على ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها السوق.

كما لعبت الوزارة دوراً في المحافل العربية والدولية، وهو ما شهدت به منظمة العمل الدولية لعام 2023 بعدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية.

IMG-20230814-WA0002
IMG-20230814-WA0002
IMG-20230814-WA0005
IMG-20230814-WA0005
IMG-20230814-WA0004
IMG-20230814-WA0004
IMG-20230814-WA0007
IMG-20230814-WA0007
IMG-20230814-WA0006
IMG-20230814-WA0006
IMG-20230814-WA0009
IMG-20230814-WA0009
IMG-20230814-WA0008
IMG-20230814-WA0008
IMG-20230814-WA0011
IMG-20230814-WA0011
IMG-20230814-WA0010
IMG-20230814-WA0010
IMG-20230814-WA0013
IMG-20230814-WA0013
IMG-20230814-WA0012
IMG-20230814-WA0012
IMG-20230814-WA0003
IMG-20230814-WA0003

الأكثر قراءة

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

المتهم بقتل ابن خالته في المطرية: قتلته عشان ضرب والدي وشتمه

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

"ثأر بعد 5 سنوات".. حل لغز مقتل عامل برصاصة فى أطفيح

رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. والمصايف تحذر المصطافين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية