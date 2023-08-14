الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حفلات نجوم الغناء بليالى مهرجان القلعة

نجوم حفلات مهرجان
نجوم حفلات مهرجان القلعة

تشهد الدورة الحادية والثلاثون من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والذى ينطلق يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل مشاركة عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربي ويشهد المهرجان هذا العام العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الحفلات أو النجوم المشاركين أو أماكن العرض. 

ويصل عدد الحفلات إلى 45 حفلة غنائية ما بين حفلات موسيقية وطربية ولأول مرة تنظم إدارة المهرجان حفلات لعدد من نجوم التسعينيات. 

وتم تخصيص 5000 مقعد للجمهور ومن المقرر الإعلان عن أسعار تذاكر الحفلات وأماكن بيعها خلال أيام. 

ويقدم المهرجان باقة متنوعة من الحفلات المختلفة التي ينتظرها الجمهور العاشق للموسيقى والغناء خاصة وأن مهرجان القلعة يعد من أهم وانجح المهرجانات التي تنظمها دار الأوبرا والتي تجمع مختلف أطياف الشعب المصري وتشهد هذه الدورة مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات. 

وتقام الحفلات بشكل يومي على مسرح محكى القلعة بواقع حفلين يوميا وسوف تعلن إدارة المهرجان خلال أيام عن مسرح جديد من المقرر أن يستقبل فعاليات وحفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وهي المرة الأولى التي يقام فيها حفلات أو فاعليات للمهرجان خارج محكى القلعة. 

ويشمل برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 حفلات لعدد من نجوم الغناء والطرب والمقرر الإعلان عن موعدها في جدول خلال أيام كذلك من المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان عن تفاصيل حفل الافتتاح والختام في مؤتمر صحفي. 

ومن المنتظر أن يتم بث حفلات فعاليات وحفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء عبر شاشة قناة الحياة نظرًا للنجاح الساحق الذي حققته القناة في نقل فعاليات الدورة الثلاثين العام الماضي. 

وتشمل الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء حفلات لكل من نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، غالية بن على، على الحجار، عزيز مرقة، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى. 

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