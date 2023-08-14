الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 عامًا لصياد أنهى حياة شقيقه بأسيوط

حبس
حبس

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، صياد، بالسجن المشدد 15 عاما لقتله شقيقه بسبب خلافهما على أولوية صيد الأسماك بنهر النيل بمنطقة الشخوة بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة والمستشار روميل شحاتة، أمين الرئيس بالمحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي، نائب رئيس المحكمة، وضياء الدين أحمد دهيس، عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 5976 جنايات ثان أسيوط إلى نشوب مشاجرة بين المتهم "أحمد. ص. ح"، 28 عاما، صياد، وشقيقه المجني عليه "حسانين. ص. ح"، صياد، بسبب أولوية الصيد بنهر النيل بمنطقة الشخوة بمدينة أسيوط على إثرها قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب شقيقه، مما أسفر عن وفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المجني عليه "حسانين" كان متواجدا مع شقيقه "مصطفى" في العشة الخاص بهما على ضفاف نهر النيل ناحية محطة كهرباء أسيوط البخارية بمنطقة الشخوة دائرة قسم ثان أسيوط وجاء إليهما شقيقهما "أحمد" المتهم ووقعت بين المتهم والمجني عليه مشادة كلامية بسبب اختلافهما على صيد الأسماك بعد أن رفض المجني عليه قيام شقيقه المتهم بفرد شباك الصيد وتطورت المشاجرة إلى قيام المجني عليه بإحضار سلاح ناري "بندقية آلية" كانت بمركب الصيد الخاصة به محاولا تهديد شقيقه المتهم وأثناء شدهما السلاح خرجت من البندقية عدة طلقات نارية استقرت في صدر المجني عليه، مما أدى إلى وفاته.

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