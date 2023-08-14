الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ابدأ" تطلق نموذج جديد من مدارس التعليم الفني والتقني

ابدأ
ابدأ

وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS ، والذي يستهدف تطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقني، طبقًا للمعاير الدولية، بمختلف أنحاء الجمهورية، وفي المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتي يحتاجها سوق العمل.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرائد الذي تقوم به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من العمل على تنمية قدرات رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة بقطاع الصناعة.

في هذا الصدد تم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر، وتحويلها إلى مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، في مجال الذكاء الاصطناعي، ذلك بالإضافة إلى تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030، حيث يعمل محور التدريب والبحث والتطوير - أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية – كمظلة وطنية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمختلف جهات ولايته، وتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني، وذلك من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً للمعايير الدولية؛ لضمان استدامة وجودة التعليم الفني والتدريب المهني بمصر.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

ئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة تاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهات السيد الرئيس زارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

"100 يوم صحة" توعي المواطنين بالأورام.. طبيب بالحملة الرئاسية: السبيل الأسهل للشفاء

ندوات "100 يوم صحة" ترتقي بوعي الأهالي بالكشف المبكر على السرطان

الصحة تنظم قوافل مكثفة للتوعية بالأورام.. والمواطنون لـ"الدستور": تحمينا من الشيطان

يعيد مصر للريادة الأفريقية.. مزارعون يتحدثون لـ"الدستور" عن قرار الرئيس بشأن "مستقبل مصر"

متحور كورونا الجديد «EG.5».. مخاوف عالمية من تكرار مسلسل تفشى الوباء

أوكازيون الصيف.. أصحاب المحال يفترشون أبواب الأمل انتظارًا للزبائن

مواطنون عن أوكازيون «صيف 2023»: الأسعار مخفضة والجودة عالية

طلاب الثانوية العامة المقبلين على التقديم لمعاهد الفنية الصحية الشرطية يتحدثون لـ"الدستور"

الأكثر قراءة

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

المتهم بقتل ابن خالته في المطرية: قتلته عشان ضرب والدي وشتمه

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

"ثأر بعد 5 سنوات".. حل لغز مقتل عامل برصاصة فى أطفيح

رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. والمصايف تحذر المصطافين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية