مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود مصادمة أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المجني عليه طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي صدمته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.